Кадр из видео © Anatoly Kashpirovskiy / YouTube
Новости России

Племянник Анатолия Кашпировского раскрыл последнюю волю психотерапевта

Анастасия Мериакри
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Спустя несколько дней после ухода из жизни психотерапевта Анатолия Кашпировского, скончавшегося 3 октября, стали известны подробности его последних дней и посмертных распоряжений. В беседе с aif.ru племянник целителя Юрий Мамаев рассказал о тяжелой болезни дяди и его неожиданном завещании.

По словам Юрия Мамаева, Анатолий Кашпировский оставил для родственников инструкции относительно своего прощания. Психотерапевт настаивал на том, чтобы его тело было кремировано.

Особое внимание Кашпировский уделил месту своего последнего упокоения. Он завещал, чтобы его прах был захоронен на Троекуровском кладбище в Москве, причем в непосредственной близости от могилы журналиста Сергея Доренко.

«Он даже пытался выйти на Катю Доренко, это старшая дочь Сергея, для того, чтобы согласовать это», — поделился племянник Кашпировского.

Юрий Мамаев также пролил свет на реальное состояние здоровья психотерапевта перед смертью, которое отличалось от его публичных заявлений. Официальной причиной смерти стала полиорганная недостаточность, развившаяся на фоне рака желудка четвертой стадии.

Родственник отметил, что еще месяц назад Кашпировский публично утверждал, что совершенно здоров и с ним все в порядке. Однако те, кто видел его вживую, понимали истинную картину.

«Если посмотреть последнее заявление Анатолия Михайловича месячной давности, что он совершенно здоров, что с ним все в порядке, то видно, что он это говорил еле-еле шевеля губами, еле-еле шевеля языком. Человек уже находился в том состоянии, которое называют «у последней черты»», — добавил Мамаев.

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