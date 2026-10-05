Антисанитария и сломанные окна в Дядьково привели к административному делу против УК

Прокуратура выявила грубые нарушения в работе организации, отвечающей за содержание многоквартирных домов в селе Дядьково Рязанского района. Проверка показала, что компания не справляется с базовыми лицензионными требованиями по обслуживанию жилого фонда.

В ходе инспекции одного из многоквартирных домов прокуроры зафиксировали критическую ситуацию в подвальном помещении, которое оказалось затоплено сточными водами. Кроме того, в подъездах были обнаружены неисправные оконные рамы, что делало невозможным проветривание общих помещений, что является прямым нарушением правил содержания общего имущества собственников.

По результатам проверки прокурор района вынес постановление о привлечении директора управляющей организации к административной ответственности. Действия руководителя были квалифицированы по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает ответственность за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований. В качестве меры наказания виновному лицу было вынесено официальное предупреждение.

В настоящее время приняты меры по устранению нарушений.