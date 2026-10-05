Фото: канала главы администрации Рязани Бориса Ясинского в «Максе»
Общество

Двухчасовые пробки и 3 месяца ожидания: рязанцы устали от ремонта на Московском шоссе

Анастасия Мериакри
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Жители Рязани выражают крайнее недовольство темпами ремонтных работ на Московском шоссе в районе ТЦ «Барс». Автомобилисты жалуются на регулярные многокилометровые пробки, которые длятся уже второй месяц, и призывают городские власти повлиять на ситуацию.

В социальных сетях активно обсуждается транспортный коллапс на данном участке. По словам очевидцев, водители вынуждены тратить до двух часов на преодоление зоны ремонта. Горожане обращают внимание на то, что на объекте работает крайне малое количество специалистов, чьи действия, по мнению жителей, выглядят неэффективными и не способствуют быстрому завершению процесса.

«Что за подрядчики осуществляют ремонт? Несколько человек, которые еле передвигаются и ничего не делают. Почему власти не предпринимают ничего, чтобы ускорить этот ремонт?» — интересуются рязанцы.

На многочисленные обращения граждан ответили в администрации города. В мэрии напомнили, что работы по реконструкции данного участка дороги запланированы к завершению к концу 2026 года.

Пользователи соцсетей отмечают, что им предстоит еще около трех месяцев ежедневных мучений в пробках.

«Замечательно! Еще целых три месяца стоять в ужасной пробке», — прокомментировала ответ чиновников одна из жительниц города.

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