Фото: СТС
Новости кино и ТВ

Стартовали съёмки полнометражного фильма «Папины дочки. Свадьбы не будет!»

Алексей Самохин
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В Санкт-Петербурге стартовали съёмки нового полнометражного фильма «Папины дочки. Свадьбы не будет!», над которым работают канал СТС, студия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр START при поддержке Коммерческого фонда развития кино и анимации. Картина выйдет в кинотеатрах 11 февраля 2027 года. Дистрибьютор — «Атмосфера кино». Об этом сообщила пресс-служба СТС. 

Первое появление «Папиных дочек» на большом экране стало одним из самых заметных российских кинорелизов 2025 года: картина собрала более 915 миллионов рублей в прокате и привлекла в кинотеатры свыше 2,27 миллиона зрителей. Успешным оказался и показ в эфире СТС: фильм «Папины дочки. Мама вернулась» посмотрели 5,5 миллионов телезрителей. 

«Это прямое продолжение шестого сезона, который выходит уже этой осенью, но заметно масштабнее, чем всё, что мы делали в рамках вселенной «Папиных дочек». В первом фильме Васнецовы-Васильевы впервые выбрались из привычной домашней среды и отправились в большое путешествие на Кавказ, а теперь новым пространством для семейного приключения станет Санкт-Петербург. Здесь сам город работает на историю: его архитектура, крыши, каналы. Мы снимаем в Доме Зингера, Академии Штиглица и стараемся, чтобы каждый кадр соответствовал масштабу и красоте города. При этом будет больше экшена, трюков и сложнопостановочных сцен. Но главное остаётся неизменным: в центре сюжета по-прежнему семья, которая объединяется ради тех, кого любит», — говорит креативный продюсер Павел Брусочкин.

По сюжету старшая дочка Веника (Филипп Бледный) и Даши (Анастасия Сиваева) Соня (Полина Денисова) и её одноклассник Игорь (Тимофей Кочнев) собираются пожениться. Но планы влюблённых оказываются под угрозой, когда против их союза выступает влиятельный человек. Чтобы помочь паре, Васнецовы-Васильевы отправляются в новое семейное приключение в Санкт-Петербург, где их ждут погони, авантюры и неожиданные испытания, что ещё раз напомнит героям: настоящая семья всегда держится вместе.

«Сценарий создан очень талантливыми людьми. Написано здорово, местами даже динамичнее первого фильма — в плане событийного ряда, который в духе «Двенадцати друзей Оушена», — признаётся Филипп Бледный. — При этом здесь много трогательного: мы по-новому раскрываем взаимоотношения в семье и между теми, кто близок Васильевым и Васнецовым. И я очень рад, что для съёмок выбран Санкт-Петербург, который я очень люблю».

В кадр попадут Невский проспект, Дом Зингера, петербургские крыши и каналы, а одной из главных съёмочных площадок станет Академия Штиглица. «Очень люблю Санкт-Петербург! Мне близка его архитектура и эстетика: витражи, невероятные балконы, красивая лепнина, — делится Ева Смирнова. — Экспедиция для многих актёров отличная возможность совместить приятное с полезным, увидеть больше интересных городов и локаций. И конечно, я этому рада, потому что в экспедиции команда всегда может сплотиться».

В новом фильме к своим ролям также вернутся: Виталия Корниенко, Полина Айнутдинова, Мирослава Карпович, Лиза Арзамасова, Дарья Мельникова, Татьяна Орлова, Алексей Демидов, Юлия Франц. В режиссёрском кресле снова Анатолий Колиев («Папины дочки. Мама вернулась»).

Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС

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