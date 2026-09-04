Шиловский районный суд приговорил ранее судимую жительницу района к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. Женщина совершила несколько преступлений, включая мошенничество, кражу, грабеж и умышленное повреждение чужого имущества, сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Как установил суд, в октябре 2025 года рязанка устроилась менеджером в пункт выдачи заказов. Уже через месяц она присвоила товары на сумму более 130 тысяч рублей.

Женщина забирала заказы, от которых отказывались клиенты, а часть товаров оформляла через личный кабинет как невостребованные. После этого она продавала чужое имущество или оставляла его себе. Среди похищенного оказались спортивный инвентарь, ювелирные украшения, бытовая техника и продукты.

В ноябре рязанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла в дом знакомого и разбила деревянным поленом оконные блоки. Ущерб превысил 38 тысяч рублей.

В тот же период она воспользовалась паролем от «Сбербанк Онлайн», который знала для доступа к телефону подруги, и перевела деньги с её банковского счета. В январе 2026 года женщина украла продукты из супермаркета. Во время следующей попытки вынести товары из магазина её задержали полицейские.

Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил рязанке 4 года 6 месяцев колонии общего режима.