Скалолаз объяснил, почему тело Наговициной никогда не спустят с пика Победы

Спустя год после трагической гибели российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы в Киргизии её тело так и остаётся на высокогорье. Эвакуация практически невозможна из-за экстремальных условий, рассказал NEWS.ru скалолаз Григорий Жежа.

По словам эксперта, ни одной экспедиции за прошедший год не удалось приблизиться к месту, где погибла спортсменка.

«Пик Победы никогда не «отдаёт» тела альпинистов. Экстремальные погодные условия, высота, особенности рельефа и лавинная опасность делают эвакуацию практически невозможной и рискованной для отряда. Спасать уже давно некого. Более того, неизвестно, сохранилось ли тело Наговициной. Из-за погодных условий ни одна из экспедиций не смогла подойти к началу стены, над которой она умерла», — отметил Жежа.

Скалолаз предположил, что после второй зимовки все следы палатки альпинистки сотрёт очередной снегопад, и в следующем году поиски станут окончательно бессмысленными — никто ничего не сможет найти.

Трагедия произошла 12 августа 2025 года. Наталья Наговицина получила серьёзную травму ноги при спуске с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня, расположенной на высоте около 7200 метров. Другие альпинисты, находившиеся в составе экспедиции, предпринимали попытки спасти пострадавшую, однако им помешало резкое ухудшение погоды. Сильный ветер, снегопад и экстремально низкие температуры сделали спасательную операцию невозможной. В конце августа поисковые работы были официально прекращены. Наталью Наговицину признали пропавшей без вести.