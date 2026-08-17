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Новости России

Новый Samsung за 140 тысяч рублей взорвался у москвички через 4 дня после покупки

Анастасия Мериакри
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Жительница Москвы столкнулась с опасной поломкой дорогого гаджета: новый смартфон Samsung Galaxy Fold 8 взорвался во время зарядки всего через четыре дня после покупки. Об этом сообщает канал SHOT.

По данным источника, смартфон девушке подарил молодой человек. Раскладушку стоимостью 139 тысяч рублей он приобрёл на «Горбушке». Первые дни гаджет работал исправно и полностью соответствовал ожиданиям покупателей.

Инцидент произошёл на пятую ночь после покупки. Девушка поставила смартфон на зарядку и легла спать, однако была разбужена громким хлопком. Как выяснилось, аккумулятор телефона настолько сильно перегрелся, что произошёл взрыв.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, пожара также удалось избежать. Однако сам смартфон был безнадёжно испорчен.

На следующее утро молодой человек отправился в магазин, чтобы вернуть «кровно заработанные» 139 тысяч рублей. Однако продавцы отказались принимать товар, заявив, что данный случай является негарантийным.

Теперь пострадавшая сторона ищет юристов, чтобы в судебном порядке добиться возврата средств.

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