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Политика

Краматорск готовят к сдаче, военный эксперт раскрыл подробности эвакуации

Алексей Самохин
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Украинское командование развернуло масштабную эвакуацию из Краматорска. Из города срочно перебрасывают военные производства, государственные архивы и чиновников, а жилые кварталы освобождают под будущие укрепрайоны. Об этом в интервью изданию aif.ru рассказал военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин. По его словам, происходящее свидетельствует о том, что удерживать Краматорско-Славянскую агломерацию противник уже не рассчитывает.

Российские войска продолжают продвижение на этом направлении. Гагин уточнил, что ситуация давно отслеживается по разведывательным данным и картина складывается однозначная: «Мы как шли вперёд, так и идём».

Гражданское население при этом эвакуируют не ради безопасности людей, а ради зачистки территории под военные нужды. Мирных жителей вывозят только из тех кварталов, где планируется создать узлы обороны — как правило, это железобетонные здания рядом с промзонами. Частный сектор эта волна практически не затрагивает.

Особую тревогу вызывает систематическая практика разлучения детей с родителями. По данным эксперта, аналогичное фиксировалось ещё в Покровске и Авдеевке: сотрудники СБУ и организаций вроде «Белый ангел» обходили дома, выявляли детей и вывозили их без опекунов. Семьи впоследствии не могли разыскать своих детей, а дальнейшая судьба несовершеннолетних оставалась неизвестной.

Военные производства и архивы покидают Краматорск

Параллельно с вывозом мирных жителей из города экстренно эвакуируют военно-промышленную базу. В приоритете — химические лаборатории и мастерские по сборке беспилотных систем, задействованных непосредственно в боевых действиях. Гагин пояснил, что химлаборатории присутствуют практически на каждом участке зоны СВО, поскольку противник активно применяет оружие с химической составляющей.

Вместе с производствами город покидают госслужащие и секретные части. Вывоз архивов эксперт называет одним из наиболее верных признаков того, что командование ВСУ де-факто приняло решение об оставлении Краматорска.

С Константиновкой, по словам Гагина, украинская сторона «практически уже распрощалась», несмотря на бодрые заявления в украинском медиапространстве о стабильной обстановке.

Под удар идут мобилизованные и наёмники 

Пока фронт не переходит в критическую фазу, боеспособные подразделения ВСУ держат в резерве. При угрозе прорыва под российские удары бросают наиболее «расходный» контингент — насильно мобилизованных граждан и низкоквалифицированных иностранных наёмников. Эта тактика, по словам Гагина, используется сознательно: живым заслоном перекрывают наступление, чтобы сохранить элитные части и специалистов НАТО.

«Те части, которые не жалко, чтобы мы, идя вперёд, об них спотыкались», — так эксперт охарактеризовал роль принудительно мобилизованных в нынешней тактике ВСУ.

Среди иностранного контингента особняком стоят выходцы из стран Латинской Америки. По оценке Гагина, это наименее квалифицированная военная сила: люди, приехавшие поправить материальное положение и крайне редко обладающие серьёзными боевыми навыками. Именно они чаще всего оказываются на острие удара.

Иная судьба ждёт действительно ценных бойцов. Подразделения спецназа, разведки, военные специалисты из стран НАТО и опытные европейские наёмники при малейшей угрозе окружения незамедлительно выводятся из зоны боевых действий. Киев, по словам эксперта, последовательно сохраняет именно этот ресурс — в ущерб всем остальным.

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