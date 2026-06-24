Фото: канал Союза писателей России в «Максе»
Новости России

Штурм рассказала о неожиданной реакции Ножкина на смерть ее матери

Никита Рязанцев
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Певица Наталья Штурм рассказала «МК», что народный артист РСФСР Михаил Ножкин философски прокомментировал новость о смерти ее матери.

Артистка пояснила, что прославленный актер жил с ней в одном доме в Москве, но в разных подъездах. Они часто общались и обменивались мнением о разных событиях. Однажды певица сообщила Ножкину, что из жизни ушла ее мать.

«Он ответил: «Отмучилась». Мне показалась, что он так и думает с философской точки зрения», — отметила Штурм.

Она также подчеркнула, что артист был сдержанным, однако слава не изменила его. Актер сам ходил по магазинам и всегда здоровался при встрече. Также он до последнего выглядел бодро. О смерти артиста стало известно в понедельник, ему было 89 лет.

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Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Он окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады.

Актер сыграл во множестве популярных советских кинолентах, среди них «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел», Юность Петра», «Освобождение». Также он известен как автор гимна «Бессмертного полка».

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