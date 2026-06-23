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Новости России

Невестка Михаила Ножкина рассказала, как он умер у нее на руках

Никита Рязанцев
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Народный артист РСФСР, актер и поэт Михаил Ножкин в последние дни жизни перестал есть из-за плохого самочувствия, рассказала РИА Новости его невестка Лидия.

О его смерти стало известно накануне. Актеру было 89 лет. Собеседница агентства пояснила, что Ножкин умер тихо у нее на руках.

«Он находился дома, за последние где-то дней десять он перестал кушать, а где-то за пять дней до своего ухода он уже не ел и не пил. Видимо, наступил момент, когда организму уже стало тяжело», — отметила невестка артиста.

Выяснилось, что два года назад актер перенес операцию. После этого он почти перестал с кем-либо общаться и не выходил из дома.

Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. Он окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады.

Актер сыграл во множестве популярных советских кинолент, среди них: «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Освобождение». Также он известен как автор гимна «Бессмертного полка».

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