Прокуратура заставила УК в Скопине отремонтировать протекающие крыши

Скопинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местного жителя, который пожаловался на ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме. Надзорные мероприятия выявили серьезные нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе проверки прокурорские работники обследовали три подъезда многоквартирного дома в городе Скопине. Выяснилось, что кровельное покрытие находится в аварийном состоянии: через крышу систематически протекает дождевая вода.

Последствия бездействия управляющей компании оказались плачевными: на стенах подъездов появились следы намокания, штукатурка вздулась и начала отслаиваться, отделочные материалы пришли в негодность. Подобное состояние общего имущества не только ухудшает условия проживания граждан, но и создает угрозу для безопасности жильцов, особенно в период обильных осадков.

По результатам проверки прокуратура внесла представление директору управляющей организации с требованием устранить нарушения и привести общее имущество многоквартирного дома в надлежащее состояние.

Представление надзорного ведомства было рассмотрено и полностью удовлетворено. В настоящее время управляющая компания уже выполнила необходимые ремонтные работы по восстановлению кровельного покрытия. Крыши отремонтированы, протечки устранены, а отделка подъездов приведена в порядок.