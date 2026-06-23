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Новости России

Госдума приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми

Анастасия Мериакри
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Государственная Дума приняла федеральный закон, существенно расширяющий меры поддержки семей с детьми в вопросах ипотечного кредитования. Об этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил в своем канале в МАХ.

Согласно принятому закону, при рождении второго или последующих детей родители получат право на «кредитные каникулы» по ипотечным договорам длительностью до 1,5 лет. Это существенно расширяет действовавшие ранее нормы, которые предусматривали отсрочку платежей лишь на 6 месяцев и только при соблюдении ряда дополнительных условий.

Как отметил Вячеслав Володин, новые нормы направлены на масштабную поддержку российских семей. По данным статистики, в настоящее время в России проживает 24,5 миллиона семей, в которых воспитывается 30 миллионов детей. При этом свыше 45% семей имеют двух и более детей.

Особое внимание спикер Госдумы обратил на то, что действие нового закона будет распространяться и на ипотечные договоры, заключенные до дня вступления новых норм в силу. Это означает, что воспользоваться льготами смогут не только те, кто взял ипотеку после принятия закона, но и семьи, уже имеющие действующие кредитные договоры.

«Наша задача — создавать условия, чтобы в стране было как можно больше семей с детьми», — подчеркнул Вячеслав Володин, отметив, что принятый закон поможет семьям справиться с финансовыми трудностями при оплате ипотеки в период ухода за маленькими детьми.

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