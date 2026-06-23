В Пителино водитель мопеда погиб при столкновении с КамАЗом

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло днем 23 июня в рабочем поселке Пителино Рязанской области. Об этом сообщает издательство «Пресса».

На улице Пролетарской столкнулись мопед и грузовой автомобиль КамАЗ, в результате чего водитель двухколесного транспорта скончался.

По предварительным данным, житель окружного центра двигался на мопеде по улице Пролетарской параллельным курсом с грузовиком КамАЗ. В какой-то момент водитель мопеда не соблюл безопасную дистанцию, что привело к столкновению с большегрузом.

От полученных травм водитель мопеда погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.