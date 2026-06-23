Рязанское УФАС сообщило о пресечении спекулятивных перепродаж топлива на маркетплейсах

Управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области сообщило о пресечении попыток спекулятивных перепродаж топлива на цифровых площадках. Соответствующая информация опубликована со ссылкой на позицию ФАС России.

Ведомство добилось того, чтобы крупнейшие онлайн-платформы прекратили торговлю нефтепродуктами через свои электронные витрины. В частности, сервис объявлений «Авито» временно скрыл все предложения о продаже топлива — это решение принято на период доработки правил размещения товаров в данной категории.

Еще более жесткие меры приняли маркетплейсы Ozon и Wildberries. На этих площадках продажа автомобильного топлива запрещена полностью: любые попытки создать карточки такого товара блокируются системой модерации еще до их появления в открытом доступе.

В Рязанском УФАС подчеркнули, что борьба со спекулянтами ведется комплексно. На постоянной основе служба проверяет экономическую обоснованность всех составляющих конечной стоимости нефтепродуктов — от транспортировки и хранения до сбыта. В случае выявления нарушений антимонопольное ведомство оперативно принимает меры реагирования.

Параллельно с работой на розничном фронте ФАС ведет наступление и на оптовом рынке. Служба провела внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров на предмет признаков сговора на биржевых торгах. По итогам расследования было возбуждено дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении трех компаний.

Антимонопольщики выявили факты, подтверждающие координацию действий этих организаций при заключении сделок. По версии следствия, участники антиконкурентного соглашения действовали с целью получения дохода в особо крупном размере. Схема предполагала регулярную перепродажу бензина и дизельного топлива по искусственно завышенным ценам.