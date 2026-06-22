ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров по подозрению в картеле

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех крупных участников рынка нефтепродуктов. Под подозрение попали АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел».

По данным ведомства, основанием для возбуждения дела стали результаты внеплановых выездных проверок. В ходе контрольных мероприятий антимополисты выявили факты, подтверждающие координацию действий указанных организаций при заключении сделок на биржевых торгах нефтепродуктами.

В действиях компаний эксперты ФАС обнаружили признаки антиконкурентного соглашения (картеля). По версии следствия, участники сговора действовали с целью получения дохода в особо крупном размере. Схема предполагала регулярную перепродажу бензина и дизельного топлива по искусственно завышенным ценам.

Особую обеспокоенность антимонопольной службы вызвал масштаб действий подозреваемых. Компании систематически совершали на биржевых торгах скоординированные действия, которые приводили к выкупу всего объема топлива, запланированного для реализации.

Подобная практика, по данным ФАС, существенно ограничивала возможность покупки нефтепродуктов добросовестными участниками рынка и могла напрямую влиять на формирование розничных цен на АЗС.

В случае если вина участников соглашения будет доказана, компаниям грозят серьезные санкции. Согласно статье 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за заключение антиконкуретных соглашений предусмотрены крупные штрафы, размер которых может достигать значительной доли от выручки нарушителей.