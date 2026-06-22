В Рязани суд лишил прав 34 водителей с наркотической и алкогольной зависимостью

Прокуратура Советского района Рязани провела масштабную проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Результатом стали судебные решения, прекратившие действие водительских прав у трех десятков горожан, страдающих тяжелыми зависимостями.

В ходе надзорных мероприятий прокурорские работники установили тревожный факт: 34 жителя Советского района, состоящие на диспансерном наблюдении в наркологическом диспансере с диагнозами «алкоголизм» и «наркомания», продолжали законно управлять транспортными средствами. Их водительские удостоверения оставались действующими, несмотря на медицинские противопоказания.

Как подчеркивают в надзорном ведомстве, управление автомобилем лицами с подобными заболеваниями создает реальную и непосредственную угрозу не только для самих водителей, но и для всех участников дорожного движения — пешеходов, пассажиров и других автомобилистов.

Чтобы устранить выявленные нарушения, прокуратура Советского района обратилась в суд с исковыми заявлениями о прекращении права управления транспортными средствами в отношении всех 34 водителей. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.