Синоптики обещают рязанцам грозу и порывистый ветер 23 июня

Жителей Рязанской области ожидает нестабильная погода во вторник, 23 июня. По прогнозам регионального ЦГМС, день будет сопровождаться переменной облачностью и кратковременными дождями.

В отдельных районах региона ожидаются грозы. Ветер будет дуть северного и северо-западного направлений со скоростью 6-11 метров в секунду. Однако синоптики предупреждают о возможных порывах до 15 метров в секунду, что может создавать определенные неудобства для пешеходов и представлять опасность для неукрепленных конструкций.

Ночью температура воздуха по области составит от +12 до +17 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до комфортных +22…+27°С.