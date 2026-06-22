В Рязани перед судом предстанет организатор подпольного игорного зала

Житель Рязани обвиняется в незаконной организации азартных игр. Прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение, и уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 37-летний рязанец решил зарабатывать на азартных играх вне легальных игорных зон. Мужчина приобрел у неустановленного лица крупную партию игрового оборудования: семь игровых консолей и одиннадцать классических игровых автоматов.

Всю эту технику он разместил в специально арендованном для этих целей помещении. Как установили правоохранительные органы, в период с мая по июль 2025 года мужчина успешно осуществлял незаконную деятельность, преследуя цель постоянного извлечения прибыли.

Действиям подозреваемого дана правовая оценка по части 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации («Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны»).