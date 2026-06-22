Новак поручил ФАС усилить контроль за ценами на топливо

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей федеральных ведомств и крупнейших нефтегазовых компаний. По итогам встречи глава кабмина дал ряд важных поручений, направленных на стабилизацию рынка.

Ключевым решением совещания стало поручение Федеральной антимонопольной службе продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо по всей стране. Александр Новак потребовал от ведомства при необходимости оперативно принимать меры реагирования для недопущения необоснованного роста стоимости нефтепродуктов на АЗС.

ФАС, в свою очередь, доложила о уже принимаемых мерах по пресечению нарушений антимонопольного законодательства. В ведомстве подчеркнули, что контроль за ситуацией на топливном рынке осуществляется на постоянной основе.

Отдельное внимание на совещании было уделено вопросам обеспечения сельскохозяйственных производителей горючим в период активных сезонных полевых работ. Вице-премьер подчеркнул необходимость безусловного и своевременного снабжения агропромышленного комплекса всеми необходимыми ресурсами.

Участники встречи также рассмотрели ситуацию с поставками нефтепродуктов в регионы и оценили уровень накопленных запасов топлива. Представители отраслевых компаний отчитались о мерах по насыщению внутреннего рынка, увеличению объемов производства и вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей.

Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий, направленный на поддержание устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования.

Ранее ФАС возбудила дело против трех крупных нефтетрейдеров — АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел» — по подозрению в создании картеля на биржевых торгах нефтепродуктами. Компании подозревают в сговоре с целью искусственного завышения цен на бензин и дизельное топливо.