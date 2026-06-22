Общество

В Рязани прошёл фестиваль «Рязанское Лукоморье. Девичник» с призовым фондом в 500 000 рублей

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Анастасия Мериакри
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В воскресенье, 21 июня, на Борковском затоне состоялся ежегодный сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье. Девичник». Его организатором выступила группа компаний «Зелёный сад – наш дом». Участники соревновались сразу в нескольких номинациях, а общий призовой фонд фестиваля составил 500 тысяч рублей.

В этом году программа фестиваля заметно расширилась. Количество участников превысило 500 человек. На Борковский затон приехали любители активного отдыха, чтобы посоревноваться сразу в нескольких категориях. В программе были традиционная сап-гонка, бег на дистанции 7 и 14 километров, детский заплыв в маскарадных костюмах, кроссфит-гонка с полосой препятствий и турнир по сап-поло. Для тех, кто хотел отдохнуть и расслабиться, организаторы подготовили фестиваль йоги. Одной из самых необычных активностей стала йога на сапах.

Как отметил управляющий директор ГК «Зелёный сад» Андрей Оришкевич:

«Праздник не новинка для «Зелёного сада» и не новинка для Рязани. Каждый раз мы пытаемся сохранить традицию, когда не только взрослые на реке, но и дети вместе с мамами и папами. Нам очень хочется, чтобы эта традиция семейного отдыха только росла. Сегодня мы сделали лучше, чем в прошлом году».

Он также добавил, что в дальнейшем на этой территории планируется развитие набережной и создание постоянной городской площадки для подобных мероприятий.

Открытие фестиваля началось с разминки участников и индивидуальной спортивной гонки среди женщин. Пока спортсменки преодолевали свои дистанции, стартовали забеги на 7 и 14 километров.

На фестивале было интересно и тем, кто приехал просто отдохнуть и посмотреть на соревнования. Особое внимание гостей привлекала площадка с древними оружейными экспонатами. Желающие могли поучаствовать в чеканке собственных изделий и примерить элементы рыцарских доспехов. В перерывах между различными категориями состязаний для гостей устраивали настоящие рыцарские бои, а после выступлений все желающие могли сфотографироваться с участниками в доспехах. Также на территории фестиваля работали зоны с мастер-классами, маркет локальных брендов, фотозоны и фудтраки, а в вечерней программе для участников фестиваля выступила кавер-группа «ПАРНАС».

Пожалуй, самой яркой частью фестиваля стал детский заплыв в маскарадных костюмах, всего было 42 команды. Дети участвовали не на время, поэтому спокойно могли пройти свою дистанцию и вернуться на берег. Без награды никто не остался, а наиболее яркие костюмы получили дополнительные денежные сертификаты. Особенно запомнилась зрителям команда «ZАПЛЫВ В РЯЗАНИ ГРИБОВ С ГЛАZАМИ». Участницы появились в тематических костюмах грибов, а вместе с ними на отдельном сапе проплыла и собака. Среди участников был и ребёнок из Нижнего Новгорода, который приезжает на фестиваль уже второй год подряд.

Позже состоялась командная женская сап-гонка среди организаций, а затем на специально подготовленной полосе препятствий рядом с берегом стартовала кроссфит-гонка. Во время забега спортсменам предстояло чередовать беговые отрезки с силовыми упражнениями. В программу вошли перевороты покрышки, бёрпи с прыжком в длину, «прогулка фермера» с утяжелением, толчок гантели с пола и выпады с дополнительным весом.

Пока судьи подводили итоги основных соревнований, на воде прошёл открытый турнир по сап-поло. Участникам необходимо было не только удерживать равновесие на доске, но и действовать слаженно в команде, стараясь забить мяч в ворота соперников.

День завершился торжественной церемонией награждения, в ходе которой победители и призёры всех дисциплин получили заслуженные медали, сертификаты и денежные призы.

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