Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

Студент из Африки депортирован из Рязани за контрабанду золота

Анастасия Мериакри
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Сотрудники УМВД России по Рязанской области провели очередную операцию по принудительному выдворению иностранных граждан, совершивших правонарушения на территории региона. Семь человек под конвоем доставлены в аэропорт для отправки на родину.

Пятеро иностранных граждан были депортированы после отбытия уголовных наказаний за различные преступления. Среди них оказался студент одного из рязанских вузов — уроженец африканского государства, осужденный за контрабанду золотых украшений из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию.

Еще четверо граждан стран Средней Азии понесли наказание за дачу взяток, хранение наркотических веществ, кражи и организацию нелегальной миграции. По окончании сроков их пребывания в местах лишения свободы было принято решение о нежелательности дальнейшего нахождения этих лиц на территории Российской Федерации.

Двое других иностранцев подлежали принудительному выдворению за нарушение правил въезда и пребывания в стране. Полицейские выявили эти нарушения в ходе рейдовых мероприятий.

Все семеро нарушителей под конвоем сотрудников полиции и судебных приставов были доставлены в московский аэропорт «Домодедово». Согласно законодательству, расходы по их отправке в страны гражданской принадлежности возложены на самих нарушителей.

В отношении всех выдворенных лиц установлен запрет на въезд в Россию сроком от 5 до 10 лет. В региональном УМВД подчеркнули, что подобные мероприятия проводятся на системной основе для недопущения рецидивов правонарушений со стороны иностранных граждан.

Фото: УМВД России по Рязанской области
Фото: УМВД России по Рязанской области
Фото: УМВД России по Рязанской области
Фото: УМВД России по Рязанской области
Фото: УМВД России по Рязанской области
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