Студент из Африки депортирован из Рязани за контрабанду золота

Сотрудники УМВД России по Рязанской области провели очередную операцию по принудительному выдворению иностранных граждан, совершивших правонарушения на территории региона. Семь человек под конвоем доставлены в аэропорт для отправки на родину.

Пятеро иностранных граждан были депортированы после отбытия уголовных наказаний за различные преступления. Среди них оказался студент одного из рязанских вузов — уроженец африканского государства, осужденный за контрабанду золотых украшений из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию.

Еще четверо граждан стран Средней Азии понесли наказание за дачу взяток, хранение наркотических веществ, кражи и организацию нелегальной миграции. По окончании сроков их пребывания в местах лишения свободы было принято решение о нежелательности дальнейшего нахождения этих лиц на территории Российской Федерации.

Двое других иностранцев подлежали принудительному выдворению за нарушение правил въезда и пребывания в стране. Полицейские выявили эти нарушения в ходе рейдовых мероприятий.

Все семеро нарушителей под конвоем сотрудников полиции и судебных приставов были доставлены в московский аэропорт «Домодедово». Согласно законодательству, расходы по их отправке в страны гражданской принадлежности возложены на самих нарушителей.

В отношении всех выдворенных лиц установлен запрет на въезд в Россию сроком от 5 до 10 лет. В региональном УМВД подчеркнули, что подобные мероприятия проводятся на системной основе для недопущения рецидивов правонарушений со стороны иностранных граждан.