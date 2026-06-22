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Общество

Суд взыскал 50 тысяч с рязанского пенсионера за укус собаки

Анастасия Мериакри
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Октябрьский районный суд Рязани взыскал с местного жителя 50 тысяч рублей в пользу мальчика, пострадавшего от укуса собаки. Решение уже вступило в законную силу после отказа апелляционной инстанции.

Инцидент произошел 23 мая 2025 года в деревне Сумбулово. Местный житель выгуливал своих фокстерьеров на улице без поводка и намордника. Когда мужчина проходил мимо компании детей, одна из собак набросилась на мальчика и укусила его за ногу.

Пострадавшему ребенку потребовалась не только медицинская помощь, но и длительный курс антирабических прививок — болезненных уколов от бешенства. Мальчик испытал сильный стресс и физическую боль. В защиту интересов ребенка в суд с иском о компенсации морального вреда обратился прокурор.

Хозяин собак, являющийся пенсионером, в суде иск признавать не стал. Он пытался доказать, что вины в произошедшем нет, так как на месте гуляли сразу три собаки — две его и одна принадлежала соседу. По его словам, установить, чей именно пес укусил мальчика, невозможно. Кроме того, ответчик просил судью снизить сумму компенсации, ссылаясь на свой пенсионный статус.

Однако доводы мужчины не убедили служителей Фемиды. Следствие и суд установили, что ребенка укусила собака, принадлежащая именно ответчику. Владелец животного несет полную ответственность за его действия и обязан обеспечивать безопасность окружающих.

Октябрьский районный суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал с хозяина фокстерьера 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего мальчика. Пенсионер попытался обжаловать вердикт в Рязанском областном суде, но судебная коллегия по гражданским делам оставила решение без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

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