Инспекторы ГИБДД спасли мотоциклиста из Москвы после ДТП в Пронском районе

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Пронское» оказали первую помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии мотоциклисту. Благодаря оперативным действиям инспекторов удалось предотвратить возможные осложнения до приезда медиков.

Инцидент произошел 19 июня около 15:00 в деревне Роскино Пронского района. 31-летний житель Москвы, управляя мотоциклом «Kews», не справился с рулевым управлением, в результате чего произошло опрокидывание двухколесного транспорта.

Патрульный экипаж ДПС прибыл на место происшествия одним из первых — еще до приезда других экстренных служб. Инспекторы обнаружили, что водитель мотоцикла нуждается в неотложной медицинской помощи.

Воспользовавшись специальной укладкой для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, которая имеется в каждом патрульном автомобиле Госавтоинспекции и была поставлена в рамках национального проекта «Безопасность дорожного движения», сотрудники полиции оперативно обработали раны мотоциклиста и наложили защитные повязки, предотвратив попадание грязи и инфекций.

Вскоре на место прибыла бригада скорой медицинской помощи. Медики оценили состояние пострадавшего и доставили его в ближайшую больницу для дальнейшего обследования и лечения.