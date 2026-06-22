Учёные предупредили о новой волне магнитных бурь в конце июня

Короткое затишье в космической погоде может закончиться уже на этой неделе. Учёные Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировали на Солнце серию мощных вспышек, которые способны привести к затяжным магнитным бурям на Земле вплоть до конца июня.

В воскресенье на Солнце произошли две мощные вспышки класса M — уровня M2.6 и M6.8. Как отмечают астрономы, это самые сильные выбросы энергии за последние три недели, то есть с начала июня.

«В воскресенье зарегистрированы две подряд заметные вспышки уровня M2.6 (с пиком в 05:46 по московскому времени) и M6.8 (в конце дня, в 22:29 по московскому времени). Оба события являются самыми сильными с 3 июня, то есть за последние 3 недели», — сообщают учёные ИКИ РАН в своём официальном канале.

Источником всех семи вспышек, зафиксированных в воскресенье, стала активная группа солнечных пятен № 4473. Сейчас этот гигантский активный регион только выходит на обращённую к Земле сторону звезды и продолжает набирать силу. По расчётам учёных ИКИ РАН, ровно напротив нашей планеты группа пятен окажется 25 июня.

Официальный прогноз ИКИ РАН на ближайшие дни выглядит относительно оптимистично. Понедельник и вторник (22 и 23 июня) обещают быть спокойными: индекс геомагнитной активности Kp будет держаться на уровне 2–3 баллов, что редко вызывает проблемы даже у метеозависимых людей.

Однако уже в среду, 24 июня, ситуация может резко измениться. Вероятность полноценной магнитной бури подскакивает до 36%, а риск геомагнитных возмущений достигает 35%. Суммарная вероятность нестабильной магнитосферы превышает 70%.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В то же время альтернативные метеомодели рисуют менее утешительную картину, пишет Life.ru. По их данным, начиная с 22 июня Землю ждёт почти непрерывная неделя геомагнитных возмущений с индексом Kp 4, которая продлится до выходных.

Специалисты предупреждают, что даже возмущённая магнитосфера с индексом Kp 4 способна негативно сказаться на самочувствии. Метеочувствительные люди могут столкнуться с головными болями, скачками артериального давления, раздражительностью и нарушениями сна.

Астрономы продолжают следить за группой пятен № 4473. Если она продолжит генерировать мощные выбросы, последние дни июня могут стать настоящим испытанием для метеозависимых граждан.