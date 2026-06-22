Изображение сгенерировано нейросетью
Общество

Учёные предупредили о новой волне магнитных бурь в конце июня

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Короткое затишье в космической погоде может закончиться уже на этой неделе. Учёные Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировали на Солнце серию мощных вспышек, которые способны привести к затяжным магнитным бурям на Земле вплоть до конца июня.

В воскресенье на Солнце произошли две мощные вспышки класса M — уровня M2.6 и M6.8. Как отмечают астрономы, это самые сильные выбросы энергии за последние три недели, то есть с начала июня.

«В воскресенье зарегистрированы две подряд заметные вспышки уровня M2.6 (с пиком в 05:46 по московскому времени) и M6.8 (в конце дня, в 22:29 по московскому времени). Оба события являются самыми сильными с 3 июня, то есть за последние 3 недели», — сообщают учёные ИКИ РАН в своём официальном канале.

Источником всех семи вспышек, зафиксированных в воскресенье, стала активная группа солнечных пятен № 4473. Сейчас этот гигантский активный регион только выходит на обращённую к Земле сторону звезды и продолжает набирать силу. По расчётам учёных ИКИ РАН, ровно напротив нашей планеты группа пятен окажется 25 июня.

Официальный прогноз ИКИ РАН на ближайшие дни выглядит относительно оптимистично. Понедельник и вторник (22 и 23 июня) обещают быть спокойными: индекс геомагнитной активности Kp будет держаться на уровне 2–3 баллов, что редко вызывает проблемы даже у метеозависимых людей.

Однако уже в среду, 24 июня, ситуация может резко измениться. Вероятность полноценной магнитной бури подскакивает до 36%, а риск геомагнитных возмущений достигает 35%. Суммарная вероятность нестабильной магнитосферы превышает 70%.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В то же время альтернативные метеомодели рисуют менее утешительную картину, пишет Life.ru. По их данным, начиная с 22 июня Землю ждёт почти непрерывная неделя геомагнитных возмущений с индексом Kp 4, которая продлится до выходных.

Специалисты предупреждают, что даже возмущённая магнитосфера с индексом Kp 4 способна негативно сказаться на самочувствии. Метеочувствительные люди могут столкнуться с головными болями, скачками артериального давления, раздражительностью и нарушениями сна.

Астрономы продолжают следить за группой пятен № 4473. Если она продолжит генерировать мощные выбросы, последние дни июня могут стать настоящим испытанием для метеозависимых граждан.

Предыдущая статья
Инспекторы ГИБДД спасли мотоциклиста из Москвы после ДТП в Пронском районе
Следующая статья
Мошенники создали фейковый аккаунт замглавы администрации Рязани Евгении Власовой

Популярные материалы

Новости России

Mash: ВС России нанесли мощный удар по мосту через Днепр

Российские военные нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры...
Экономика и бизнес

Стало известно о смерти владельца Русской пивоваренной компании

Сообщается, что в последний год бизнесмен боролся с онкологическим заболеванием. 
Акценты

ВКС России нанесли удар и сорвали знаковое наступление ВСУ

Россия массово ударила планирующими бомбами по мосту Преображенского и ДнепроГЭС, сорвав наступление ВСУ накануне 22 июня. Военный эксперт объяснил, зачем Москва разрезает логистику Украины ударами по мостам через Днепр.
Интересное

Самое громкое пророчество Жириновского о России: «великое обнуление» и судьбоносный 2050 год

СВО завершится, НАТО развалится, а Россия станет сверхдержавой. Что предсказал политик на ближайшие годы и десятилетия.
Новости России

Напавший на ТЦ в Краснодаре убил женщину ударом мачете по голове — SHOT

Трагедия произошла вчера в торговом центре West Mall в Краснодаре. По предварительным данным, 19-летний Григорий проник в здание через ресторан на первом этаже, где отсутствовали рамки металлоискателя.
Темы
Новости России

Трое россиян погибли на Бали после отравления местным вином с метанолом

Настоящая эпидемия отравлений некачественным алкоголем развернулась на Бали. Жертвами дешевого местного вина, содержащего смертельный метанол, стали уже трое российских туристов.
Новости России

В Горловке 13 человек пострадали при атаке ВСУ на пассажирский автобус

Вооруженные силы Украины совершили очередную атаку на гражданскую инфраструктуру в Донецкой Народной Республике. Под ударом оказался пассажирский автобус в Калининском районе Горловки.
Происшествия

В Рязани работникам детского учреждения задолжали более 200 тысяч рублей

Прокуратура Рязанской области провела проверку по обращениям двух граждан, которые рассказали о нарушении их трудовых прав. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что заявители фактически работали в одном из детских учреждений Рязани, однако работодатель так и не оформил с ними официальные трудовые договоры.
Общество

В Рязани стартовали резервные дни сдачи ЕГЭ для более тысячи выпускников

В Рязанской области 22 июня открылись резервные дни основного периода государственной итоговой аттестации. Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут выпускники прошлых лет и одиннадцатиклассники, которые пропустили основные даты по уважительным и документально подтвержденным причинам.
Общество

Мошенники создали фейковый аккаунт замглавы администрации Рязани Евгении Власовой

В социальных сетях выявлен факт мошенничества с использованием имени рязанского чиновника. Злоумышленники создали фальшивую страницу заместителя главы администрации города Рязани Евгении Власовой.
Общество

Инспекторы ГИБДД спасли мотоциклиста из Москвы после ДТП в Пронском районе

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Пронское» оказали первую помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии мотоциклисту. Благодаря оперативным действиям инспекторов удалось предотвратить возможные осложнения до приезда медиков.
Общество

Суд взыскал 50 тысяч с рязанского пенсионера за укус собаки

Октябрьский районный суд Рязани взыскал с местного жителя 50 тысяч рублей в пользу мальчика, пострадавшего от укуса собаки.
Происшествия

Студент из Африки депортирован из Рязани за контрабанду золота

Пятеро иностранных граждан были депортированы после отбытия уголовных наказаний за различные преступления. Среди них оказался студент одного из рязанских вузов — уроженец африканского государства, осужденный за контрабанду золотых украшений.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье