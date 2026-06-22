Мошенники создали фейковый аккаунт замглавы администрации Рязани Евгении Власовой

В Рязани работникам детского учреждения задолжали более 200 тысяч рублей

Прокуратура Рязанской области провела проверку по обращениям двух граждан, которые рассказали о нарушении их трудовых прав. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что заявители фактически работали в одном из детских учреждений Рязани, однако работодатель так и не оформил с ними официальные трудовые договоры.