Мошенники создали фейковый аккаунт замглавы администрации Рязани Евгении Власовой

В социальных сетях выявлен факт мошенничества с использованием имени рязанского чиновника. Злоумышленники создали фальшивую страницу заместителя главы администрации города Рязани Евгении Власовой.
Как стало известно, мошенники используют поддельный профиль для рассылки подозрительных сообщений жителям региона. Главная цель — любыми способами выманить у доверчивых граждан их личные данные.
В администрации города Рязани официально предупредили жителей о деятельности интернет-мошенников. Власти призвали рязанцев проявлять максимальную бдительность. При получении любых подозрительных сообщений от имени чиновников или их поддельных аккаунтов необходимо:
- Ни в коем случае не отвечать на сообщения и не переходить по прикрепленным ссылкам.
- Заблокировать отправителя и пожаловаться на страницу в службу поддержки соцсети.
- Направить информацию о факте мошенничества в правоохранительные органы.