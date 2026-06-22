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Общество

В Рязани стартовали резервные дни сдачи ЕГЭ для более тысячи выпускников

Анастасия Мериакри
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В Рязанской области 22 июня открылись резервные дни основного периода государственной итоговой аттестации. Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут выпускники прошлых лет и одиннадцатиклассники, которые пропустили основные даты по уважительным и документально подтвержденным причинам.

По данным регионального минобразования, на участие в резервных днях в Рязанской области зарегистрировалось свыше тысячи человек. В первый день, 22 июня, школьники и выпускники прошлых лет пишут работы по физике, информатике, литературе, русскому языку, химии, а также сдают письменную часть иностранных языков.

Как и в основные дни, все пункты проведения экзаменов (ППЭ) работают в строгом соответствии с требованиями безопасности. В аудиториях ведется онлайн-видеонаблюдение, на входах работают рамки металлодетекторов, а также применяется технология подавления сигналов сотовой связи для исключения попыток использования смартфонов.

Уже завтра, 23 июня, пройдут экзамены по базовой и профильной математике, обществознанию, истории, биологии, географии и устная часть по иностранным языкам. Завершатся резервные дни 24 и 25 июня — в эти сроки можно будет пересдать абсолютно любой учебный предмет.

Отдельное внимание уделяется новому правилу, введенному по инициативе Президента России Владимира Путина. В этом году выпускники получили уникальное право пересдать один экзамен по своему выбору, чтобы улучшить полученный балл. Воспользоваться этой возможностью можно будет 8 и 9 июля. Организаторы гарантируют, что результаты таких пересдач будут обработаны в сроки, позволяющие вузам учесть их в ходе зачислительной кампании.

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