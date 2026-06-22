Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться организовать провокацию против Белоруссии, чтобы получить повод для дальнейшей эскалации конфликта. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

По его словам, Киев вряд ли решится на открытое нападение на Белоруссию. Вместо этого может быть использован сценарий с инсценировкой атаки, когда вооружённые группы переодеваются в форму военнослужащих другой страны.

Перенджиев провёл историческую параллель с событиями перед началом Второй мировой войны. Он напомнил, что 1 сентября 1939 года нацистская Германия использовала провокацию для обвинения Польши в нападении на рейх.

Эксперт не исключил, что в подобной схеме могут задействовать белорусских националистов, воюющих на стороне Украины. Они способны надеть форму белорусской армии и совершить атаку на украинской территории, после чего Минск обвинят в агрессии.

Политолог считает, что после такого инцидента Киев совместно с Варшавой и при поддержке Вильнюса мог бы попытаться обосновать дальнейшие действия против Белоруссии или Калининградской области.