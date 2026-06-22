В Рязани работникам детского учреждения задолжали более 200 тысяч рублей

Прокуратура Рязанской области провела проверку по обращениям двух граждан, которые рассказали о нарушении их трудовых прав. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что заявители фактически работали в одном из детских учреждений Рязани, однако работодатель так и не оформил с ними официальные трудовые договоры.

Более того, проверка выявила серьезную финансовую задолженность: перед каждым из сотрудников образовался долг по заработной плате на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Действуя в защиту нарушенных прав работников, прокурор обратился в суд. Исковые заявления предусматривают сразу несколько требований: установить факт наличия трудовых отношений с данным учреждением, взыскать все денежные средства за фактически отработанное время, а также компенсировать работникам моральный вред.

Итоговое судебное решение по иску не принято.