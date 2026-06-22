Вооруженные силы Украины совершили очередную атаку на гражданскую инфраструктуру в Донецкой Народной Республике. Под ударом оказался пассажирский автобус в Калининском районе Горловки.

По данным главы администрации города Ивана Приходько, украинские военные использовали беспилотный летательный аппарат для атаки на гражданский транспорт. С дрона на пассажирский автобус был сброшен взрывоопасный предмет. Глава города сообщил об инциденте через мессенджер MAX, подчеркнув, что атака произошла в густонаселенном Калининском районе.

Изначально местные власти сообщали о 12 пострадавших в результате этого теракта. Однако позднее число раненых увеличилось до 13 человек.

Обстоятельства инцидента и масштаб разрушений уточняются.