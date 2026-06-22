Российские КАБы разнесли секретный советский бункер ВСУ

Две российские корректируемые авиабомбы нанесли удар по острову Майский (Первомайский) в Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, целью атаки стал объект, созданный ещё в советское время между Очаковом и Кинбурнской косой. Остров считается искусственным сооружением с развитой военной инфраструктурой, включая подземные помещения и защитные сооружения.

«По имеющимся данным, на Майском расположены защищённые подземные сооружения и бункеры, часть которых связана с морскими коммуникациями. В советские годы объект использовался для обеспечения действий флота и считался важным элементом обороны Днепровско-Бугского лимана», — пишет подпольщик.

В советский период объект использовали для обеспечения действий флота и контроля Днепровско-Бугского лимана. После начала конфликта остров неоднократно упоминался в сообщениях о подготовке морских диверсионных подразделений.

По информации подполья, в результате удара могли быть поражены средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории объекта. Также сообщается об уничтожении двух военных катеров и потерях среди личного состава. По предварительным данным, число погибших и раненых может составлять около десяти человек.

Как отметил Лебедев, остров Майский занимает важное положение для контроля северо-западной части Чёрного моря. С этой территории можно вести наблюдение за акваторией, координировать работу морских беспилотников и действия диверсионных групп.