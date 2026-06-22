Трое россиян погибли на Бали после отравления местным вином с метанолом

Настоящая эпидемия отравлений некачественным алкоголем развернулась на Бали. Жертвами дешевого местного вина, содержащего смертельный метанол, стали уже трое российских туристов. Еще как минимум четверо отдыхающих находятся в тяжелом состоянии или получили непоправимые травмы.

По данным канала Mash, туристы покупают дешевое балийское вино в местных супермаркетах. Бутылка такого «алкоголя» стоит копейки — около 100 рублей, однако расплата за экономию оказывается страшной.

Среди недавних пострадавших — москвич, который купил вино в магазине в центре Убуда. Выпив всего два бокала, он почти не опьянел, однако утром не смог поднять с кровати из-за сильнейшей рвоты. Фотограф Аня и ее подруга, выпившие по одному бокалу, провели в кровати три дня.

Наиболее трагична история другой туристки. После одного бокала вина она потеряла сознание прямо за рулем скутера. В результате аварии девушка лишилась шести зубов, получила перелом челюсти в трех местах и частичный паралич лица. 21 июня скончалась еще одна отдыхающая, которая находилась в коме 22 дня.

Журналисты отмечают, что это вино годами травит как местных жителей, так и туристов, но оно до сих пор не исчезло с полок юго-западной части Бали.

Трагедии с балийским вином случались и ранее. В 2008 году россиянка Елена Махова купила этот алкоголь на острове и привезла его в подарок друзьям. Девушка пила вино в чистом виде, тогда как ее знакомые разбавляли его водкой. Именно крепкий алкоголь спас их от смерти. Елена же потеряла зрение, впала в кому и скончалась. В конце прошлого года от отравления неизвестным веществом, которым оказалось то самое балийское вино, умер еще один россиянин.