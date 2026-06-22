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Новости России

Пять человек погибли после ракетной атаки на Воронеж

Алексей Самохин
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Пять человек погибли в результате ракетной атаки на Воронеж. Об этом сообщил 22 июня губернатор Александр Гусев по итогам расширенного заседания оперативного штаба.

По словам главы региона, за медицинской помощью обратились несколько десятков человек. Большинству пострадавших помощь оказали амбулаторно, после чего их отпустили домой.

Наиболее серьёзные повреждения получил промышленный объект в левобережной части города. После удара там возник пожар. Открытое горение ликвидировали к 16:30, позже возгорание полностью потушили. Сейчас специалисты продолжают разбор завалов.

Гусев отметил, что сотрудники Роспотребнадзора провели замеры воздуха в районе происшествия. Превышения допустимых концентраций опасных веществ не выявлены.

Обломки повредили фасады и окна десяти многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домовладений, где в основном повреждены кровли. Кроме того, власти получили около 50 обращений от владельцев автомобилей.

Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Граждане, получившие тяжёлые ранения, смогут рассчитывать на компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Губернатор поручил организовать адресную помощь родственникам жертв атаки.

Глава региона также призвал жителей серьёзно относиться к сигналам ракетной опасности и рекомендациям оперативных служб. По его словам, многие сотрудники предприятия успели укрыться в убежище и избежали травм, тогда как часть пострадавших проигнорировала предупреждения.

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