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Новости России

В Воронеже после атаки ВСУ погибли пять человек и десятки пострадали

Анастасия Мериакри
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Атака Вооруженных сил Украины на Воронеж унесла жизни пяти человек. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в мессенджере MAX по итогам экстренного заседания оперштаба в областном правительстве.

По словам главы региона, за медицинской помощью обратились несколько десятков горожан, однако большая часть из них после осмотра врачами уже отпущена домой. Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал, что всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка.

Семьям погибших будут выплачены по одному миллиону рублей, а гражданам, получившим серьезные травмы, — по 300 тысяч рублей. Губернатор лично поручил провести адресную работу с родственниками жертв для оперативного решения всех вопросов.

Наибольший ущерб пришелся на промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, где произошло масштабное возгорание. Открытое горение удалось ликвидировать к 16:30. Сейчас пожар полностью потушен, продолжаются работы по разбору завалов. Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха и не зафиксировали превышений концентрации опасных веществ.

Кроме того, от падения обломков пострадали жилые кварталы. Фасады и остекление повреждены в 10 многоквартирных домах. В частном секторе ущерб получили 6 домовладений, преимущественно у них повреждены кровли. Также поступило около 50 заявлений от автовладельцев о повреждении их транспортных средств.

Для оперативного устранения последствий ударов в ряде улиц Железнодорожного района введен режим чрезвычайной ситуации. На участке Ленинского проспекта от улицы Остужева до улицы Димитрова в левобережной части ограничено движение транспорта.

Александр Гусев особо подчеркнул важность соблюдения сигналов оповещения. По его словам, большинство сотрудников предприятия успели спуститься в укрытие и не пострадали. Жертвами стали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности как на предприятии, так и на улице.

«Рекомендации на случай различных угроз написаны кровью. Еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь», — заключил губернатор.

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