Метровые заросли травы у Черезовских прудов и опасное растение у ТЦ «Глобус» нашли в Рязани

Общественная организация «Регион для жизни» провела рейд по рязанским скверам и парковым зонам после массовых жалоб горожан на несвоевременный покос травы. Выезд на указанные адреса выявил не только запущенные территории, но и реальную угрозу для здоровья рязанцев — заросли борщевика в черте города.

Наиболее тревожная ситуация сложилась рядом с большой парковкой у торгового центра «Глобус». Здесь трава не только не кошена, но и активно разрастается опасное инвазивное растение — борщевик Сосновского. Эксперты организации предупреждают: сок этого растения при попадании на кожу и последующем воздействии солнечного света вызывает тяжелейшие химические ожоги, требующие длительного лечения.

Особую озабоченность вызывает расположение зарослей: борщевик растет в непосредственной близости от пешеходных зон и парковки, где ежедневно проходят десятки людей. Растение быстро распространяется ветром, и его семена могут захватить соседние дворы и детские площадки.

Не менее удручающая картина предстала перед проверяющими у Черезовских прудов на нечетной стороне улицы Новосёлов. Метровые заросли травы практически полностью скрыли тропинки и скамейки, превратив прогулочную зону в непролазные джунгли. Передвигаться здесь стало крайне затруднительно.

Частичная проблема зафиксирована и в сквере на Касимовском шоссе. Территория оказалась скошена лишь наполовину: на одном участке трава аккуратно пострижена, а на другом — буйно разросшиеся сорняки высотой до пояса. Заросли полностью перекрыли проход к площадке для выгула собак, вынуждая владельцев животных идти в обход.

Представители «Региона для жизни» подчеркивают, что ситуация с покосом и распространением борщевика требует немедленного вмешательства профильных городских служб, поскольку речь идет не только об эстетическом виде города, но и о безопасности его жителей.