В Рязани на улице Рыбацкая запретят остановку и парковку автомобилей

Администрация Рязани объявила о введении новых ограничений дорожного движения на улице Рыбацкая. С 13 июля на участке дороги от пересечения с улицей Свободы до проезда Речников будет полностью запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

По данным мэрии, подобные меры принимаются в целях повышения безопасности дорожного движения и создания более комфортной транспортной среды в этой части города. Ограничения призваны разгрузить проезжую часть и обеспечить беспрепятственный проезд транспорта.

Для контроля за соблюдением новых правил на данном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», дополненные информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Это означает, что автомобили, оставленные в запрещенном месте, будут принудительно эвакуироваться на специализированную штрафстоянку.

Администрация города Рязани обращается к автовладельцам с просьбой заранее учесть эти изменения при планировании своих маршрутов и поиске мест для парковки в районе улицы Рыбацкой.