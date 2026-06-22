Фото: Пресс-служба Правительства РФ
Общество

В России стартовала приемная кампания с рекордным количеством бюджетных мест и «днями тишины»

Олеся Чугунова
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В России дан старт приемной кампании в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. По всей стране свои двери для абитуриентов открыли 1,2 тысячи вузов и почти 4 тысячи колледжей, готовых принять будущих специалистов на бюджетной основе.

«Это важный период не только для абитуриентов, но и для всей нашей страны, ведь от выбора направлений зависит успешное развитие ее отраслей экономики и технологическое лидерство – национальная цель, поставленная Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Перед поступающими свои двери открывают 1,2 тыс. вузов и почти 4 тыс. колледжей. В них абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО и свыше 620 тысяч – в высшем образовании. Призываю всех выбирать направления, востребованные вашими регионами и всей страной. Желаю успешного поступления!» – заявил Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Особый интерес к среднему профессиональному образованию подтверждают и в регионах. В Рязанской области почти 60% выпускников 9-х классов (это более 7 тысяч человек) планируют продолжить обучение в колледжах и техникумах.

«В 2025 году число заявлений в колледжи и техникумы превысило 14 тысяч — на 20% больше, чем годом ранее», – сказала министр образования Рязанской области Ольга Прушковская.

Что касается высшего образования, с этого года единым электронным способом подачи документов в университеты является суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг. При этом у абитуриентов сохраняется право подать заявление лично в приемной комиссии или отправить документы по почте. Для помощи в выборе специальности и оценки собственных шансов на портале госуслуг также запущен сервис «Подбор вуза», где можно сопоставить свои баллы ЕГЭ с проходными баллами прошлых лет.

Для участников специальной военной операции и их детей предусмотрена отдельная льготная квота — она составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест. Кроме того, на целевое обучение в вузах выделено более 83 тысяч мест, большинство из которых сконцентрированы в сферах здравоохранения, инженерного дела и педагогики. Ознакомиться с предложениями заказчиков целевого обучения можно на портале «Работа в России».

Ключевое нововведение этого года — так называемые «дни тишины». 3 и 7 августа, в даты издания приказов о зачислении, абитуриентам будет запрещено совершать любые действия со своими заявлениями и согласиями (например, отзывать их). Это правило призвано сохранить бюджетные места и исключить ситуации, когда из-за последнего отзыва заявления вуз не успевает принять на освободившееся место другого поступающего.

Для всех желающих работает Единый контакт-центр приемной кампании. Получить консультацию по общим правилам, работе суперсервиса, целевому набору или вопросам поступления в конкретный вуз можно по телефону горячей линии 8 (800) 444-51-15 или по электронной почте priem@minobrnauki.gov.ru. Центр перешел на круглосуточный режим работы с 1 июня и будет доступен до 30 ноября включительно.

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