SHOT: В Москве ребёнок пострадал при взрыве предмета, похожего на гранату

В московской Коммунарке семилетний ребёнок получил травму после взрыва неизвестного предмета, который внешне напоминал гранату. Об этом сообщает SHOT.

По предварительным данным, мальчик нашёл подозрительный предмет на улице и поднял его. В этот момент произошёл взрыв. В результате ребёнок получил ожог сетчатки глаза.

Очевидцы рассказали, что незадолго до происшествия на месте видели подростков. По их словам, именно они могли оставить самодельное взрывное устройство, после чего скрылись.

Местные жители утверждают, что подобные опасные «игры» подростки устраивали и раньше, однако до сих пор обходилось без пострадавших.