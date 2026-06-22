В Рязани память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания

В День памяти и скорби на площади Победы в Рязани состоялась церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Монумент Победы». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили ветераны и труженики тыла, губернатор Рязанской области Павел Малков, руководители министерств и ведомств, правоохранительных структур, Рязанской областной и городской Думы, Рязанской митрополии, глава администрации города Рязани Борис Ясинский, сотрудники администрации, представители общественных организаций. Участники церемонии приняли участие в Общероссийской минуте молчания.

По окончании минуты молчания прозвучал Гимн РФ, в честь павших был дан троекратный оружейный салют. Завершил мероприятие почётный караул РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова.