В «РГРЭС» объяснили длительное отключение света в Кальном и Дашково-Песочне

Представители АО «Рязанские городские распределительные электрические сети» (РГРЭС) прокомментировали массовое отключение электроэнергии в микрорайоне Кальное. Разъяснения были опубликованы в комментариях на официальной странице губернатора Рязанской области Павла Малкова ВКонтакте.

По данным энергоснабжающей организации, аварийное отключение электричества у потребителей Кального и части микрорайона Дашково-Песочня произошло в пятницу, 19 июня, в 14:46.

Причиной масштабного энергокризиса стало сложное технологическое нарушение в сетях АО «РГРЭС». Как уточнили специалисты, из-за высокой сложности ликвидация аварии и проведение восстановительных работ потребовали от ремонтных бригад значительного времени.

Подача электроэнергии в жилые дома и объекты инфраструктуры возвращалась поэтапно в течение суток:

19 июня в 18:10 — состоялся первый этап включения потребителей;

— состоялся первый этап включения потребителей; 20 июня в 02:20 — завершился второй этап восстановительных работ;

— завершился второй этап восстановительных работ; 20 июня в 14:37 — подача электроэнергии в микрорайоне была полностью восстановлена.

Представители АО «РГРЭС» принесли рязанцам извинения за доставленные бытовые неудобства, а также за длительное ожидание официального ответа. Жители города, у которых остались вопросы по работе электросетей, могут получить дополнительную информацию в диспетчерской службе по телефону: 55-01-12.