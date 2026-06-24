Названа причина объявления ракетной опасности в Подмосковье два дня подряд

Сигнал ракетной опасности, который два дня подряд слышали жители Подмосковья, был тренировочным, рассказал «МК» генерал-майор авиации Владимир Попов.

Тревогу впервые объявили в понедельник, она действовала около 15 минут. Во вторник сигнал включали примерно на час.

«Тренировочные сигналы нужны для того, чтобы отработать систему оповещения, проверить все лишний раз, чтобы знать, сколько у нас в резерве времени для систем ПВО и для подразделений определенных силовых служб», — пояснил Попов.

Собеседник издания подчеркнул, что ВСУ сейчас не обладают баллистическими ракетами. У противника есть крылатые ракеты, но их немного и они не очень скоростные.

Генерал также описал сценарий, при котором Украина заполучит баллистику. По его оценке, время подлета с ее территории займет около двадцати минут.

Военный считает, что на раскачку российских систем оповещения уйдет не более пяти минут. При этом дежурные силы и средства должны среагировать за одну-три минуты.