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Новости России

Названа причина объявления ракетной опасности в Подмосковье два дня подряд

Никита Рязанцев
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Сигнал ракетной опасности, который два дня подряд слышали жители Подмосковья, был тренировочным, рассказал «МК» генерал-майор авиации Владимир Попов.

Тревогу впервые объявили в понедельник, она действовала около 15 минут. Во вторник сигнал включали примерно на час.

«Тренировочные сигналы нужны для того, чтобы отработать систему оповещения, проверить все лишний раз, чтобы знать, сколько у нас в резерве времени для систем ПВО и для подразделений определенных силовых служб», — пояснил Попов.

Собеседник издания подчеркнул, что ВСУ сейчас не обладают баллистическими ракетами. У противника есть крылатые ракеты, но их немного и они не очень скоростные.

Генерал также описал сценарий, при котором Украина заполучит баллистику. По его оценке, время подлета с ее территории займет около двадцати минут.

Военный считает, что на раскачку российских систем оповещения уйдет не более пяти минут. При этом дежурные силы и средства должны среагировать за одну-три минуты.

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