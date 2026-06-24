Более чем в 15 регионах России ввели ограничения на продажу топлива

В 16 российских регионах действуют полные или частичные ограничения на продажу топлива, выяснил РБК.

Наиболее непростая ситуация сложилась в Крыму и Севастополе. Там перебои с поставами бензина начались еще в мае. Недавно власти приняли решение приостановить продажу. Исключение сделали для госслужб.

Журналисты обратили внимание, что еще в четырех регионах ввели отдельные ограничения. Так, в Омской области заправиться можно только в бак автомобилей. На АЗС действует лимит на бензин — 40 литров, а также на дизель — 80 литров.

Кроме того, в десяти регионах ввели запреты в отдельных сетях или районах. В Воронежской области действуют временные ограничения на ЛУКОЙЛе.

В то же время власти некоторых регионов опровергли наличие таких мер и связали временные перебои на заправках со всплеском ажиотажа.