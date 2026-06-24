Фото: freepik.com/
Новости России

Более чем в 15 регионах России ввели ограничения на продажу топлива

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В 16 российских регионах действуют полные или частичные ограничения на продажу топлива, выяснил РБК.

Наиболее непростая ситуация сложилась в Крыму и Севастополе. Там перебои с поставами бензина начались еще в мае. Недавно власти приняли решение приостановить продажу. Исключение сделали для госслужб.

Журналисты обратили внимание, что еще в четырех регионах ввели отдельные ограничения. Так, в Омской области заправиться можно только в бак автомобилей. На АЗС действует лимит на бензин — 40 литров, а также на дизель — 80 литров.

Кроме того, в десяти регионах ввели запреты в отдельных сетях или районах. В Воронежской области действуют временные ограничения на ЛУКОЙЛе.

В то же время власти некоторых регионов опровергли наличие таких мер и связали временные перебои на заправках со всплеском ажиотажа.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Водителям бензовозов временно разрешили въезжать в Москву без пропусков
Следующая статья
Названа причина объявления ракетной опасности в Подмосковье два дня подряд

Популярные материалы

Новости России

Невестка Михаила Ножкина рассказала, как он умер у нее на руках

Народный артист РСФСР, актер и поэт Михаил Ножкин в...
Новости России

Коц: ВСУ атаковали центр в Дубне, отвечающий за связь президента

Украинские беспилотники попытались ударить по центру космической связи в...
Новости Касимова

Обстоятельства гибели работника при чистке навоза выясняют в Касимовском округе 

Обстоятельства случившегося прокомментировала руководитель Государственной инспекции труда в Рязанской области Зоя Мирохина.
Транспорт и дороги

Соцсети: Рязанцы переругались на АЗС в очереди за бензином

Большинство водителей относились к ситуации с пониманием и периодически пропускали машины, выезжавшие не со стороны города. Однако поведение одной из автовладелиц спровоцировало скандал.
Интересное

«Огненная колесница» из Киева: что в реальности скрывает мрачное пророчество донецкого старца, которое передали Путину

Донецкий старец предвидел гонения на Церковь, великую смуту и беснования «бандеровского ига». Его слова дошли до президента.
Темы
Новости России

SHOT: на СВО погиб курганский маньяк Олег Фоминых

В зоне проведения спецоперации погиб серийный убийца из Курганской...
Акценты

В деле Усольцевых нашли четыре несостыковки

Журналисты «АиФ» проанализировали ситуацию с пропажей семьи Усольцевых, которых...
Новости России

Штурм рассказала о неожиданной реакции Ножкина на смерть ее матери

Певица Наталья Штурм рассказала «МК», что народный артист РСФСР...
Новости России

Названа причина объявления ракетной опасности в Подмосковье два дня подряд

Сигнал ракетной опасности, который два дня подряд слышали жители...
Новости России

Невестка Михаила Ножкина рассказала, как он умер у нее на руках

Народный артист РСФСР, актер и поэт Михаил Ножкин в...
Новости России

Очевидцы раскрыли детали падения певца Юкавского в Водоотводный канал

Оперный певец Герман Юкавский перед тем, как упасть в...
Новости России

Эксперт Кнутов объяснил цель атаки ВСУ на Центр космической связи в Дубне

Попытка дронов ВСУ атаковать Центр космической связи в Дубне...
Новости России

В Краснодаре водитель поругался с сотрудником АЗС из-за канистры с бензином

На одной из-за заправок в Краснодаре произошел конфликт между...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье