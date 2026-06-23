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Новости России

Водителям бензовозов временно разрешили въезжать в Москву без пропусков

Анастасия Мериакри
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С 23 июня водители бензовозов получили временное разрешение на въезд в Москву и передвижение по городу без оформления специальных пропусков, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Обычно в столице действуют строгие правила для большегрузов: водителям грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 тонны для движения по городу необходимо заранее оформлять специальный пропуск. Однако текущая ситуация на топливном рынке потребовала оперативных исключений.

«Эта временная мера вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС», — отмечается в сообщении властей. Теперь водителям бензовозов разрешено круглосуточно въезжать в город и передвигаться по нему для обеспечения бесперебойной поставки топлива на заправки. При этом штрафы за въезд без пропуска в этот период выписываться не будут.

Данное решение принято на фоне сообщений о том, что в ряде регионов России уже начались проблемы с поставками топлива. При этом власти Москвы подчеркивают, что обеспечение столицы нефтепродуктами пока осуществляется в штатном режиме, а новая мера направлена на поддержку этой стабильности.

По всем вопросам, связанным с передвижением грузового транспорта по столице, можно обращаться на линию грузовой логистики контакт-центра «Московский транспорт» по телефону 8 (495) 539-54-54.

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