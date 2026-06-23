Фото: администрация Рязани
Общество

В Рязани снесли незаконные ларьки на пляжах и убрали провисающие провода

Анастасия Мериакри
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Глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал о результатах работы инспекторов управления административно-технических инспекций в рамках еженедельных рейдов. В центре внимания городских властей — безопасность на пляжах и реализация проекта «Чистое небо».

По словам Бориса Ясинского, безопасность и порядок на городских пляжах с первого дня сезона остаются приоритетной задачей. Инспекторы проводят еженедельные проверки и следят за тем, как арендаторы выполняют свои обязательства: наличие на месте спасателей и медиков, установка информационных щитов с правилами безопасности, состояние туалетов и кабинок для переодевания.

Особое внимание было уделено пляжам в районе Борок. Здесь выявили семь незаконно установленных нестационарных торговых объектов. На их демонтаж уже выданы соответствующие предписания. Параллельно запущен процесс замены старых беседок на более современные и комфортные конструкции для отдыхающих.

На Ореховом озере инспекторы пресекли несанкционированную торговлю. Как отметил глава администрации, такие точки не только портят внешний вид рекреационных зон, но и несут реальные риски для здоровья отдыхающих. По требованию проверяющих на этом пляже также были приведены в порядок кабинки для переодевания и туалеты.

Помимо пляжной тематики, инспекции продолжают масштабную работу по наведению порядка с воздушными линиями связи. В Рязани со второго полугодия прошлого года реализуется проект «Чистое небо», благодаря которому центральные улицы города уже освободили от километров вышедших из строя волоконно-оптических линий связи.

Однако и действующие сети требуют постоянного внимания. Инспекторы ежедневно фиксируют размотанные, провисшие и даже брошенные без присмотра провода, которые оставляют провайдеры и операторы связи. Подобная халатность создает неудобства для пешеходов и транспорта, а также представляет угрозу безопасности.

Нарушителям выдают предписания, а при отсутствии своевременной реакции — выписывают штрафы. Только в июне текущего года проблемы с проводами были устранены на 20 участках городских улиц. Эта работа будет продолжена.

Фото: администрация Рязани
Фото: администрация Рязани
Фото: администрация Рязани
Фото: администрация Рязани
Фото: администрация Рязани
Фото: администрация Рязани
Фото: администрация Рязани
Фото: администрация Рязани

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