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Новости России

«Архангельскому Чикатило» добавили срок за убийство трех молодых женщин

Анастасия Мериакри
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Ломоносовский суд Архангельска вынес новый приговор 67-летнему Сергею Шипилову, известному в криминальной хронике как «архангельский Чикатило». Серийный убийца, уже отбывающий пожизненное заключение, получил дополнительно 9 лет и 11 месяцев лишения свободы за преступления, совершенные более трех десятилетий назад, пишет РИА Новости.

Шипилов является одним из самых страшных преступников в истории Архангельской области. В 2000 году его приговорили к пожизненному сроку за серию убийств и изнасилований. В 2016 году судимость была ужесточена по новым эпизодам. Однако следствию удалось доказать причастность маньяка к еще более ранним преступлениям, совершенным в 1989 и 1990 годах.

Как следует из материалов дела, жертвами Шипилова стали три молодые женщины в возрасте 20, 21 и 27 лет. Со всеми потерпевшими преступник расправился с особой жестокостью. Первую женщину он пытался задушить, а затем добил отверткой. Вторую жертву маньяк задушил во время ссоры, а третьей нанес смертельные колотые раны тем же инструментом. Во всех случаях убийства были сопряжены с изнасилованиями.

На стадии предварительного следствия Шипилов признал свою вину и активно сотрудничал с оперативниками, помогая восстановить картину тех давних событий. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет и 11 месяцев лишения свободы. Однако, с учетом ранее вынесенных вердиктов, по совокупности приговоров ему окончательно оставлено пожизненное лишение свободы.

По данным региональной прокуратуры и суда, на счету «архангельского Чикатило» теперь числится 17 загубленных жизней.

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