Пожилой мужчина на велосипеде попал под машину у ТЦ «Барс» в Рязани

В Рязани возле торгового центра «Барс» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста. По предварительным данным, под колеса автомобиля попал пожилой мужчина, сообщается в группе «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте.
Очевидцы утверждают, что пострадавшим оказался мужчина преклонного возраста, управлявший велосипедом. На данный момент детали происшествия остаются неизвестными. Непонятно, по чьей вине произошла авария, какой автомобиль сбил велосипедиста и в каком состоянии сейчас находится пострадавший.
«Судьба мужчины неизвестна», — отмечают авторы сообщения.
Официальная информация не поступала.