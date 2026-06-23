В Рязани вечером 23 июня произошло масштабное отключение электроэнергии

Вечером 23 июня в Рязани произошло сразу два технологических нарушения на сетях электроснабжения, которые привели к масштабному отключению.

Первое отключение электроэнергии было зафиксировано в 18:20. Без света остались потребители на целом ряде улиц. В зону отключения попали улицы Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Есенина, Маяковского, Фрунзе, Введенская, Николодворянская, Полонского и Садовая.

Спустя всего 20 минут, в 18:40, энергоснабжение прервалось еще в одном районе города. Электричество пропало на улицах Новоселов, Тимуровцев, Белинского, Боголюбова, Касимовском шоссе, в Кальновском тупике, а также на улицах Зубковой и Советской Армии.

Специалисты энергетических служб оперативно отреагировали на инцидент. В настоящее время ремонтные бригады работают на месте, локализуя поврежденные участки сетей для скорейшего восстановления подачи ресурса потребителям.

По всем вопросам электроснабжения жители могут обращаться в аварийную службу по телефону 55-01-12.