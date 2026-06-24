Правительство Рязанской области, фото: 7info.ru
Общество

Губернатор наградил рязанских ученых, изобретателей и деятелей культуры

Алексей Самохин
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Глава региона Павел Малков подписал распоряжение № 221-рг о присвоении почетных званий и вручении региональных наград за особые заслуги в профессиональной деятельности. Документ опубликован в газете «Рязанские ведомости».

За значительный вклад в развитие сферы культуры и искусства, а также за многолетний творческий труд почетное звание «Почетный работник культуры и искусства Рязанской области» присвоено ведущему мастеру сцены Рязанского областного театра драмы Марии Звонаревой.

Также группа рязанцев отмечена за достижения в научно-технической сфере, многолетнюю изобретательскую и рационализаторскую работу:

  • Почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью» награжден профессор РГАТУ имени П.А. Костычева Михаил Костенко.
  • Звание «Почетный изобретатель Рязанской области» получили профессор РязГМУ Юлия Абаленихина, докторант РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова Денис Прокофьев, начальник конструкторского бюро ГРПЗ Константин Филиппов и заведующая кафедрой фармакологии РязГМУ Елена Якушева.
  • Звания «Почетный рационализатор Рязанской области» удостоен заместитель начальника производственно-технического комплекса печатных плат ГРПЗ Максим Амелин.

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