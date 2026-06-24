Губернатор наградил рязанских ученых, изобретателей и деятелей культуры

Глава региона Павел Малков подписал распоряжение № 221-рг о присвоении почетных званий и вручении региональных наград за особые заслуги в профессиональной деятельности. Документ опубликован в газете «Рязанские ведомости».
За значительный вклад в развитие сферы культуры и искусства, а также за многолетний творческий труд почетное звание «Почетный работник культуры и искусства Рязанской области» присвоено ведущему мастеру сцены Рязанского областного театра драмы Марии Звонаревой.
Также группа рязанцев отмечена за достижения в научно-технической сфере, многолетнюю изобретательскую и рационализаторскую работу:
- Почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью» награжден профессор РГАТУ имени П.А. Костычева Михаил Костенко.
- Звание «Почетный изобретатель Рязанской области» получили профессор РязГМУ Юлия Абаленихина, докторант РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова Денис Прокофьев, начальник конструкторского бюро ГРПЗ Константин Филиппов и заведующая кафедрой фармакологии РязГМУ Елена Якушева.
- Звания «Почетный рационализатор Рязанской области» удостоен заместитель начальника производственно-технического комплекса печатных плат ГРПЗ Максим Амелин.