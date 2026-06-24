В Рязанской области официально упразднили поселок станции Летники

В Клепиковском муниципальном округе ликвидировали один из населенных пунктов. Соответствующее постановление регионального правительства за подписью губернатора Павла Малкова опубликовано в газете «Рязанские ведомости».
Согласно официальному документу, из учетных данных административно-территориального устройства исключен поселок станции Летники.
Процедура проведена в соответствии со статьей 10 регионального закона «Об административно-территориальном устройстве Рязанской области». Как правило, подобные решения принимаются в отношении населенных пунктов, в которых фактически больше не проживают люди и отсутствуют жилые дома.