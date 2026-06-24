В Касимове начали укладывать новый асфальт на улице Нариманова

На улице Нариманова в Касимове стартовал этап укладки нового асфальтобетонного покрытия. Об этом в своих соцсетях сообщил глава администрации Касимовского муниципального округа Иван Бахилов.

Дорожные работы развернулись на отрезке от улицы Кокорева до дома №59. Протяженность ремонтируемого участка составляет 636 метров. По словам руководителя округа, приведения этой дороги в надлежащее состояние местные жители ждали уже давно.

Обновление объекта было заложено в планы на текущий дорожный сезон и включено в список первоочередных задач. Иван Бахилов напомнил, что ремонт на улице Нариманова ведется поэтапно: предыдущий этап работ здесь выполнялся в 2023 году. От подрядной организации требуют обеспечить высокое качество нового полотна, которое сделает движение автомобилей и пешеходов комфортным и безопасным.