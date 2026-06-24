Над Рязанской областью и регионами РФ за ночь сбили более 300 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. В числе регионов, где велась боевая работа ПВО, оказалась и Рязанская область. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, дежурными силами были перехвачены и уничтожены 323 вражеских БПЛА самолетного типа. Помимо Рязанского региона, налеты пресечены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Тульской, Орловской, Смоленской, Нижегородской, Пензенской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Ростовской и Оренбургской областей.

Также беспилотники уничтожались в небе над Краснодарским краем, Республикой Крым, акваториями Черного и Азовского морей.

Информация о последствиях падения обломков на территории Рязанской области уточняется. Официальные ведомства напоминают жителям, что при обнаружении частей беспилотников или подозрительных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться — необходимо сразу сообщать о находке в экстренные службы по номеру 112.